Vainqueur de "Koh-Lanta", Frédéric se confie : "Sur les poteaux, je me mordais pour ne pas m'endormir !"

Vous avez reçu 7 voix contre 2 en finale. Imaginiez-vous un tel plébiscite ?

Sincèrement, je pensais que ça allait être plus disputé. J’imaginais quand même la victoire parce que j’étais au courant des votes de mon alliance. Je savais que les trois garçons - Nicolas, Quentin et Gilles - avaient voté pour moi. J’étais également sûr que Julie et Esteban avaient voté pour Tania. Le reste, c’était une zone de flou. Je suis étonné et à vrai dire assez flatté. Le jury final a vraiment compris que j’avais joué et que je n’avais pas une personnalité de menteur dans la vie. Ce qu’on ne voit pas toujours dans les émissions, c’est qu’il y a beaucoup de moments "off" où on discute, on échange, on passe des moments de qualité. Je crois qu’à travers ça, les autres ont pu voir ma personnalité. Et c’est ce qui explique que j’ai eu autant de votes pour moi.

Vous pensez vraiment que le match aurait été plus serré face à Nicolas ?

Ah mais je suis persuadé que j’aurais perdu ! Nico faisait partie des mêmes stratégies. Mais il s’était beaucoup moins exposé que moi. Je pense notamment à la fois où j’ai sorti Clémence. Je lui ai fait un énorme coup de stratégie. Pareil lorsqu’on décide de sortir Laura et où je passe pour le mauvais flic pour récupérer le vote noir de Quentin. Je me disais qu’on allait me cataloguer comme le stratège qui a fait sortir tout le monde alors que Nicolas était l’aventurier idéal. Un pêcheur qui nourrit les autres, un mec qui fait son bout de chemin sans faire de bruit. Même moi j’aurais voté pour lui !