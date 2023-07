VIDÉO - Alain Delon harcelé par sa "dame de compagnie" ? Ce que l'on sait de l'affaire

Dans leur plainte, Anthony, Alain-Fabien et Anouchka Delon, accusent Hiromi Rollin d'agressivité envers leur père. Elle serait, selon eux, dénigrante et injurieuse à son égard. "Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir", a expliqué Me Christophe Ayela, l'avocat des trois enfants Delon, dans un communiqué. Selon lui, cette femme "qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants".

Anthony, aîné de la fratrie, a même déposé une seconde plainte contre Hiromi Rollin, notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", a-t-il annoncé, évoquant "des faits établis sur un an et demi". "Le 31 janvier 2022, j’ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie", précise le fils aîné.

Les enfants Delon la présentent comme la "dame de compagnie" de leur père. L'acteur parlait, lui, d'une compagne, lors d'une interview enregistrée il y a deux ans. "J'ai d'abord été aidé par une personne, une compagne japonaise qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, c'est sûr", confiant le héros de films comme "Le guépard", "La piscine" et "Le samouraï",