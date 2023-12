VIDÉO - L'adieu populaire et simple à Guy Marchand : "Je crois qu’il aurait aimé ce qu’on a fait"

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Mollégès, petit village des Bouches-du-Rhône, pour les obsèques de Guy Marchand, ce mercredi 27 décembre. Ses enfants Ludivine et Jules avaient appelé à "un rassemblement joyeux et festif" afin de célébrer la mémoire du comédien et chanteur décédé à l’âge de 86 ans. Aucune personnalité du monde du cinéma n'était présente.

La foule était nombreuse pour le saluer une toute dernière fois. Plusieurs centaines de personnes sont venus dire adieu, ce mercredi 27 décembre, à Guy Marchand en l’église Saint-Pierre-es-Liens de Mollégès. C’est dans ce village pittoresque des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône, que le chanteur et comédien s’était installé ces dernières années. Une cérémonie religieuse qui s’est suivie, conformément aux volontés de l'interprète du détective Nestor Burma, d’un "rassemblement joyeux et festif" dans un restaurant non loin. "Je crois qu’il aurait aimé ce qu’on a fait, être tous là, simplement", commente pour TF1 son ami Michel.

Un dernier voyage avec son célèbre chapeau

De longs applaudissements ont ponctué le placement dans le véhicule funéraire du cercueil de Guy Marchand, décédé le 15 décembre à l’hôpital de Cavaillon, dans le Vaucluse. La photo de lui qu’avaient choisi ses proches le montrait jouant de la clarinette, l’un de ses instruments fétiches. Un de ses chapeaux, accessoire indissociable de sa garde-robe, l’a également accompagné pour son dernier voyage. Parmi les personnes présentes, ses deux enfants bien sûr, Ludivine et Jules Marchand, qui ont annoncé sa disparition la semaine dernière, et plusieurs de ses amis musiciens.

"C'est un homme avec un cœur comme ça. Et aujourd'hui, c’est moi qui suis parti avec lui. C'est un homme qui aidait tout le monde", a déclaré à l’AFP "Mickey", son garde du corps pendant 45 ans. Des anonymes ont eux regretté l’absence de personnalités. "Nous sommes très tristes de voir que personne du show-biz n'a accompagné ce grand monsieur, qui était encore un grand acteur et un grand chanteur, un grand musicien, une très belle personne", ont noté Mireille et Alain Bouterin, admirateurs d’un artiste dont la destinée a longtemps mêlé comédie et musique.