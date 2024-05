Le roman-photo, qualifié de ringard par certains, a connu un énorme succès dans les années 60. Il en existe un dernier en France réalisé par le magazine"Nous deux". Le 13H de TF1 vous fait emmène dans ses coulisses aussi étonnantes que passionnantes.

Des regards tendres échangés et immortalisés par l'objectif du photographe. Ce ne sont pas des couples en vacances, mais des comédiens qui jouent un scénario. Une histoire d'amour qui finit bien, même si on est un peu loin du baiser de cinéma. "C'est la dernière photo, l'amour triomphe toujours dans les romans-photos" lance le photographe en plein shooting.

Les acteurs de romans-photos étaient autrefois plus populaires que les acteurs de cinéma. Franca Ferrari, maquilleuse

Le roman-photo est à mi-chemin entre la série télévisée et la bande dessinée. C'est ici, à la rédaction du magazine Nous Deux, que tout se décide. Il s'agit du dernier survivant, en France, dans le monde du roman-photo, vendu à 135.000 exemplaires par semaine. Anne Abitbol, la directrice éditoriale, choisit les grandes thématiques pour les semaines à venir autour des histoires d'amour qui peuvent paraître un peu clichés. Tous les sujets de la société actuelle sont abordés. "Des histoires avec des femmes, avec des couples, des homosexuels, des sujets sur la religion ou le travail", égrène-t-elle.

La commande est envoyée à Rome, car si les textes que vous lisez sont en français, les comédiens, eux, sont Italiens. Au pays de la dolce vita, on a le savoir-faire. Les scenarii sont tous écrits et tournés ici, la capitale historique du roman-photo depuis les années 70. "Les acteurs de romans-photos étaient autrefois plus populaires que les acteurs de cinéma. Ils ne pouvaient pas marcher dans la rue sans se faire interpeller par les fans", se remémore Franca Ferrari, maquilleuse.

Françoise Hardy, Sylvie Vartan et même Johnny Hallyday...

La comédienne FIametta Fiorito a commencé sa carrière "très jeune". "J'avais 18 ans et j'en ai 38 aujourd'hui, donc ça fait longtemps. C'est ma mère qui m'a transmis sa passion des romans-photos", raconte-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1, en tête de cet article. Elle incarne aujourd'hui une journaliste qui tombe amoureuse d'un chef cuisinier d'un palace de Rome. "Ce n'est pas facile d'être acteur pour un roman-photo, je crois que les gens ne rendent pas compte quand on tourne un film, une série, on fait des gestes et il y a ce qu'on dit aussi. Mais pour le roman-photo, ce sont simplement des poses pour interpréter ton personnage", explique Flaminia Tonna, productrice de MT Produzioni à Rome. "Il faut capter le bon moment, c'est-à-dire cet instant où ils ont la meilleure expression sur leur visage", abonde Simone Moda, photographe.

Les comédiens ne sont plus des stars et souvent des amateurs et le roman-photo n'est plus une activité à plein temps. Giuseppe Cangini, qui tient l'un des rôles principaux, est agriculteur dans la vie. "Dès que je me lève le matin, je vais nourrir les animaux", dit-il. Il vit parfois deux journées en une et y trouve son équilibre. Pas question de se consacrer à une carrière d'acteur parce qu'il aime ses bêtes et que ce serait trop risqué. "C'est comme dans l'agriculture, tu sèmes mais tu ne sais jamais ce que tu vas récolter. Ces deux univers sont très éloignés mais finalement, ils ont en commun cette même incertitude", remarque le comédien et agriculteur.

Le roman-photo se fait rare. Même si certains s'en amusent sur les réseaux sociaux, nous sommes loin des grandes heures des romans-photos des années 60. Bruno Takojerad, réalisateur, les collectionne depuis l'âge de sept ans. En France, toutes les grandes stars de l'époque, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu et même Johnny Hallyday y ont participé. "Faire un roman-photo pour ce magazine, c'était vraiment une reconnaissance", rappelle le collectionneur. Si l'on porte un regard nostalgique sur le roman-photo, il a su rester le miroir des époques qu'il a traversées. Et aujourd'hui encore, il n'a pas fini d'écrire sa belle histoire.