L'exceptionnel déménagement d'un trésor du Louvre

Comme Mona-Lisa, son regard vous fixe et vous perce. La statue représente un érudit ayant vécu il y a plus de 4 500 ans, et le musée du Louvre a décidé de le prêter pendant un an à son antenne de Lens. Le Scribe accroupi est au Louvre depuis les années 1950 et n'a plus quitté la place depuis 1999.