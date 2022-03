L'hommage de TF1 à Jean-Pierre Pernaut

La télévision a perdu l'un de ses plus grands journalistes. Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons. Figure emblématique de TF1, il a présenté le 13H de la chaîne pendant 33 ans. Il s'était retiré le 18 décembre 2020 alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Très apprécié aussi bien par le public que par ses pairs, sa disparition a créé une vague d'émotion.