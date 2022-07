L’inoxydable David Guetta et la vie d’un DJ star

Un père peu présent car depuis 30 ans, sa vie c’est de jouer devant des milliers de personnes. David Guetta, dieu des platines, soulève la foule partout où il passe. Il vient d’être élu meilleur DJ au monde pour la deuxième année consécutive par plus d’un million de lecteurs d’un magazine. Le Français est actuellement une star internationale. Ce passionné, devenu multimillionnaire, et que rien n’arrête (même pas le Covid), fait partie du club très fermé des DJ qui peuvent toucher jusqu’à 400 000 euros pour une prestation de deux heures. Alors, comment fait-il pour être encore en haut de la vague et au sommet des hits parades à 54 ans ?