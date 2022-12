Céline Dion annonce être atteinte d'un "trouble neurologique rare" et annule une partie de sa tournée d'été

Et la chanteuse québécoise de préciser : "On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre". Le syndrome de l'homme raide, également connu syndrome de Moersch et Woltman, affecte principalement les muscles du tronc et entraîne des douleurs chroniques et une mobilité réduite, notamment, qui s'aggravent avec le temps.

Ainsi, la chanteuse parle de spasmes qui affectent sa "vie de tous les jours" et "à plusieurs niveaux". Elle explique avoir "parfois beaucoup de difficultés à marcher" et ne pas toujours pouvoir utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle le souhaiterait. Au bord des larmes, Céline Dion poursuit en se disant extrêmement "attristée" d'annoncer qu'elle ne pourra pas reprendre sa tournée en Europe en février.