Céline Dion malade : qu'est-ce que le "syndrome de l'homme raide" dont souffre la chanteuse ?

La cause exacte de ce syndrome est inconnue, mais certaines études estiment qu'elle peut se déclencher avec d'autres maladies auto-immunes. Selon l'Institut national américain pour les troubles neurologiques (NINDS), il touche deux fois plus les femmes que les hommes et les malades sont encore souvent faussement diagnostiqués avec la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Le diagnostic repose essentiellement sur l'observation clinique et il est confirmé par la mise en évidence de certains anticorps et d'anomalies électromyographiques (un examen incontournable des maladies neurologiques, ndlr) caractéristiques.