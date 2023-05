VIDÉO - La chanteuse Dua Lipa et le réalisateur Romain Gavras ensemble sur le tapis rouge de Cannes

En mars dernier, une source proche déclarait au tabloïd anglais The Sun que Dua Lipa et Romain Gavras "apprenaient à se connaître depuis plusieurs mois". L’interprète de "Break My Heart" était célibataire depuis sa rupture en 2021 avec le promoteur immobilier Anwar Hadid, le frère de Gigi et Bella Hadid.