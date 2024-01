VIDÉO - La comédienne Eva Darlan étrille sur LCI les signataires de la tribune qui défend Gérard Depardieu

Comédienne, réalisatrice, productrice et écrivaine, Eva Darlan était ce 2 janvier l'invitée de LCI. Elle a notamment fustigé les signataires d'une tribune de soutien à Gérard Depardieu, et le soutien apporté par Emmanuel Macron à l'acteur.

"Au nom de l’art, certaines voix s’élèvent pour défendre Gérard Depardieu, insinuant que son talent devrait le soustraire à toute critique, et même l’excuser pour ses comportements intolérables. Tout ça ne sera pas en notre nom". Eva Darlan a signé cette nouvelle contre-tribune parue lundi 1er janvier dans Libération, avec 150 autres personnalités du monde de la Culture, pour fustiger les soutiens à Gérard Depardieu qui s'étaient exprimés la semaine dernière.

Indignée par la tribune de soutien à Depardieu

C'est pour expliquer sa démarche qu'elle était ce mardi l'invitée de LCI. L'actrice s'est notamment indignée des signataires de la tribune "N'effacez pas Gérard Depardieu", qui prenait la défense de l'acteur. "Tous ceux qui ont signé la pétition pour protéger Gégé, évidemment c'est des vieilles barbes", estime-t-elle, "mais ce sont ses copains, ses ex, ses belles-sœurs, beaux-frères, c'est la famille". Surtout, elle rejette la marche-arrière effectuée par certains d'entre eux, lorsque est apparue la façon dont cette tribune initiale avait été conçue. Initiée par un jeune acteur, par ailleurs éditorialiste du très droitier journal Causeur, celle-ci dénonçait une "chasse aux sorcières" contre Gérard Depardieu, en négligeant toute mention de ses victimes présumées.

Ils sont abrutis, quoi, ils ont signé sans lire. Eva Darlan

"Ils sont abrutis, quoi ? Ils ont signé sans lire". Selon Eva Darlan, si certains d'entre eux ont regretté par la suite d'avoir paraphé la tribune parue dans le Figaro, c'est "parce qu'on leur a dit que c'est d'extrême droite". Ils n'évoquent pas la cause des femmes, souligne-t-elle, et "ne reviennent pas du tout sur le fond du sujet, qui est la honte de ce métier". À l'exception du comédien Jacques Weber, qui a publié un mea culpa dans les colonnes de Mediapart, où il dit mesurer son erreur. "Ma signature était un autre viol", écrit-il notamment. Eva Darlan l'invite cependant à rejoindre la cause de femmes et "à montrer qu'il est contre les viols et toutes ces forfaitures qu'on fait aux femmes".

La comédienne est également en colère contre Emmanuel Macron, qui avait apporté son soutien à l'acteur au cours d'une interview sur France 5. "Prendre fait et cause pour un présumé violeur (...), se permettre de venir le défendre, on aura tout vu (...), c'est malvenu pour un homme qui se prétend féministe et a voulu faire de son quinquennat celui de l'égalité femme-homme", a-t-elle martelé.

Engagée de longue date dans le mouvement féministe, Eva Darlan est notamment membre du "Collectif 50/50", pour la promotion de l'égalité femme-homme et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel.