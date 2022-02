La Dame à la licorne fait son grand retour au musée de Cluny

"C'est un tissage très virtuose qui va monter des détails comme les pattes de lion, les crinières et la torsade de la corne de la licorne", résume Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice du musée de Cluny. La Dame à la licorne est la seule icône médiévale capable de disputer à la Joconde sa célébrité. Depuis près de 150 ans, le musée veille sur chaque fil. La conservatrice sait ce qu'elle doit à ces six tapisseries, déjà bien en vogue sous François 1er. "Dans les trésors médiévaux, on avait des dents de narval, ces grandes défense qui viennent de Groenland, et on ne savait pas quel animal les associer. Les gens du Moyen-Âge l'ont associé, non pas à un animal marin comme c'est la réalité, mais à la licorne, souvent chevaline et quelques fois un peu plus proche d'une chèvre".