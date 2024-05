VIDÉO - La flamme olympique a monté les marches du Festival de Cannes, regardez !

À près de deux mois de l'ouverture des Jeux à Paris, la flamme olympique s'est invitée sur le tapis rouge de Cannes. Quatre athlètes paralympiques se sont relayés pour les acheminer tout en haut des marches du Palais des Festivals. L'occasion aussi de dévoiler un documentaire donnant la parole à vingt-sept champions olympiques français.

C’est sur la mythique bande-originale de Vangelis pour Les Chariots de feu que la flamme olympique a monté les marches du 77ème Festival de Cannes ce mardi, à presque deux mois du début des Jeux à Paris. Pour l’acheminer tout en haut des marches, quatre athlètes paralympiques de renom.

Arnaud Assoumani, champion paralympique de saut en longueur en 2008 à Pékin, a entamé la montée, en costume et noeud papillon, brandissant de la main la torche métallique dans le ciel. Il a été relayé par Alexis Hanquinquant, en or en para triathlon à Tokyo en 2021, Nélia Barbosa, vice-championne paralympique de kayak au Japon, et Marie Patouillet, double médaillée de bronze en paracyclisme en 2021.

Un documentaire narré par Marion Cotillard

En haut des marches, la délégation a été accueillie par le délégué général du festival Thierry Frémaux, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024 Tony Estanguet ainsi que les sportifs et anciens sportifs Marie-José Perec, Thierry Rey et Iliana Rupert.

Cette montée des marches événementielle a étalement été l’occasion de dévoiler le documentaire Olympiques! La France des Jeux de Mickaël Gamrasni, qui revient sur plus d'un siècle de participation française aux JO, depuis leur création en 1896. Vingt-sept champions français témoignent dans ce long-métrage narré par Marion Cotillard.