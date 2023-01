"La Guerre des Lulus" : quand les héros de la Première Guerre mondiale sont des enfants

Au cœur de la Première Guerre mondiale, cinq orphelins surnommés "les Lulus" essayent de survivre et livrent leur regard innocent sur le conflit. Dans La Guerre des Lulus, qui sort au cinéma le 18 janvier prochain, le réalisateur Yann Samuell a voulu montrer le point de vue de l'enfant. Pour écrire ce scénario, il s'est inspiré de la bande dessinée du même nom, riche de huit albums. "On ne peut pas ne pas présenter la guerre pour ce qu'elle est. Mais leur regard d'enfant fait qu'il trouve toujours le ressort et le moyen d'en ressortir grandi", précise le réalisateur.