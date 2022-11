Ticketmaster sous pression après la vente chaotique des billets pour la tournée américaine de Taylor Swift

Au point que jeudi, la plateforme a été contrainte d'annoncer l'annulation de la vente publique qui devait démarrer vendredi, "en raison d'une demande particulièrement élevée (...) et d'un stock insuffisant de tickets restants". Malgré la vérification des comptes des fans et un système de codes pour l'achat des places en avance, Ticketmaster s'est plaint "d'un nombre vertigineux d'attaques de bots", des systèmes automatisés. L'entreprise dit avoir reçu 3,5 milliards de requêtes pour la vente de 2 millions de billets, mardi.

Mais face aux ratés, la chanteuse, interpellée par les Swifties, le nom donné à ses fans, a réagi. "C'est vraiment difficile pour moi de devoir m'en remettre à une entité extérieure", a réagi vendredi la star sur sa page Instagram, soulignant des années de relations particulières et de fidélité avec ses fans. "Et c'est atroce pour moi de voir des erreurs se produire sans rien pouvoir faire", a-t-elle ajouté.

Sans nommer directement Ticketmaster, la star de 32 ans a expliqué qu'elle n'avait pas l'intention de "chercher des excuses à qui que ce soit". "Nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s'ils pouvaient gérer ce type de demande et on nous a assuré qu'ils pouvaient", a-t-elle affirmé. "C'est vraiment formidable que 2,4 millions de personnes aient pu obtenir des billets, mais ça me met hors de moi que beaucoup d'entre elles aient l'impression d'avoir vécu un cauchemar pour les avoir", a-t-elle poursuivi, en promettant de faire tout son possible pour que la situation s'améliore.