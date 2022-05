La reine Elizabeth II tout sourire à Windsor

Parmi les artistes présents, l'acteur Damian Lewis ou encore Tom Cruise. Alors que les apparitions de la souveraine de 96 ans sont devenues rares à cause de son état de santé, cette dernière sortie rassure les Britanniques : "on sait qu'elle a du mal à se déplacer, mais là, elle avait l'air en forme et j'étais très contente de la voir aussi heureuse" ; "je pense que les gens étaient contents qu'elle puisse assister à ce spectacle, à chaque fois qu'on la voit en public, on est soulagé".