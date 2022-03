La reine rend hommage au prince Philip

La reine est également très entourée par de nombreux curieux et parfois des touristes étrangers ou fans inconditionnels. "Ça doit être un jour très étrange pour elle", lance une Britannique. Par ailleurs, la reine affaiblie continue pourtant de conduire certains engagements malgré une hospitalisation en octobre dernier et un Covid léger il y a quelques semaines. Selon certaines indiscrétions, Elizabeth II ne se déplacerait plus qu'avec une canne. Elle devrait fêter ses 96 ans le mois prochain.