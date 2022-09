La réussite du pâtissier trompe-l'œil, Cédric Grolet

Fils d'une femme de ménage et d'un chauffeur routier, il ne réalise toujours pas l'engouement qu'il suscite. Pour gagner toujours plus de followers, ce pâtissier 2.0 conçoit des gâteaux aussi bons que beaux. Chaque recette est filmée et partagée avec ses quatre millions d'abonnés.