VIDÉO - "Avenir" sur TF1 : retour vers le passé pour Kev Adams

C'est un évènement tout à fait incroyable, mais bien pratique. En communiquant avec lui-même enfant, Eliott peut changer son destin. Voilà le synopsis de la série événement "Avenir" diffusée ce lundi 27 février sur TF1 à partir de 21H10. Dans celle-ci, l'acteur Kev Adams pose une question universelle : que serions-nous devenus si nous avions pris d'autres chemins ? Cela nous aurait-il rendu plus heureux ? "Rien n'est jamais parfait. C'est ce qu'on montre dans la série. On peut régler des problèmes, on peut échapper à certaines catastrophes ou certains accidents, mais il y a d'autres problèmes qui vont en découler", nous explique l'acteur dans la vidéo en tête de cet article.