"South Park" se paye méchamment la tête de Harry et Meghan

Sans filtre, la série animée South Park n’a rien perdu de son mordant, même après 26 saisons. Dans le dernier épisode, intitulé "The World Wide Privacy Tour" ("La tournée mondiale de l’intimité"), les scénaristes se payent la tête du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. En visite sur le plateau d’une émission de télé canadienne, le couple débarque en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire "We want privacy" ("On veut de l’intimité") et "Stop Looking At Us ("Arrêtez de nous regarder").

"Vous avez vécu toute votre vie au sein de la famille royale", souligne le présentateur à Harry. "On vous donnait tout ce que vous souhaitiez, mais vous dites que c’était difficile. Et maintenant, vous racontez tout dans un livre intitulé Waaagh ("Oui-ouin", ndlr)". Tout le monde a évidemment reconnu Le Suppléant, l’autobiographie à succès du cadet du roi Charles III, en tête des ventes partout dans le monde.