VIDÉO - La Tapisserie des Valois, chronique mondaine du XVIe siècle

L'ensemble fait 140 mètres carrés, où les fils de laine et soie ont été rehaussés et souvent rebrodés dans une débauche d'or et d'argent. Les tapisseries nous racontent combien nos ancêtres avaient le sens de la fête. Ici donc, une réplique parfaite d'un éléphant laisse affronter deux équipes à coups d'oranges et de feux d'artifice.