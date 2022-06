La tournée des stades du phénomène Soprano

Avec 50 000 personnes pour l'acclamer, dans un costume d'astronaute, Soprano débarque sur scène. A ses débuts, en 1994, il n'imaginait pas réunir autant de monde dans les stades français. "Johnny, Indochine, Mylène Farmer et moi, qui avons fait la tournée des stades en France, il n'y en a pas 50. Et j'en suis hyper conscient. Mon nom est au milieu de légendes", confie Soprano. "On a traversé ces 30 ans. On est ensemble entre potes. Il faut être passionné, il faut avoir de la patience, le mental", rajoute le chanteur.