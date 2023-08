VIDÉO - Langue française : aux origines du "maillot de bain" et du "bikini"

Mais d'où vient ce mot "maillot de bain" ? Réponse de Jean Pruvost, le linguiste consulté par TF1 : "C'est dérivé du mot 'maille', qui lui vient du latin 'macula'. Et ça s'est introduit dans la langue française dès le début du Moyen Âge, alors qu'on avait la cotte de mailles". Pas très pratique pour se baigner, on vous l'accorde. Les premiers vrais costumes de bains apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. Ce ne sont alors pas des deux-pièces, mais des... six-pièces. Les années passant, ils s'allègent et se raccourcissent progressivement, jusqu'aux années 60 et aux fameux bikinis.