VIDÉO - Ryan Gosling réveille les Oscars avec sa Ken-ergie et fait même chanter Emma Stone

L’acteur canadien a convoqué le Ken en lui pour une prestation savoureuse lors de la 96e cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi. Entouré du producteur Mark Ronson, du rockeur Slash et de dizaine de danseurs, il a repris "I’m Just Ken", qui était en lice pour le prix de la meilleure chanson. Sans aucun doute le meilleur moment d’une soirée bien sage.

La productrice de la soirée Molly McNearney avait promis qu’il "ne laisserait personne déçu par sa prestation". Margot Robbie avait assuré qu’il serait "le point culminant de la soirée". Elle n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de rire alors que démarrait la séquence dont tout le monde allait parler. Chapeau de cowboy noir sur la tête assorti à ses lunettes de soleil, Ryan Gosling est reparti à Barbieland le temps d’une chanson à l’occasion de la 96e cérémonie des Oscars dimanche 10 mars.

Ryan n’était plus, c’est Ken qui a pris le dessus pendant près de 3 minutes pour la ballade sirupeuse qu’il interprète dans le film Barbie. Pour les Oscars, "I’m Just Ken" a eu droit à une nouvelle mise en scène dans un univers forcément rose bonbon. Entouré de dizaines de danseurs dont plusieurs Ken du film, du rockeur Slash et de Mark Ronson, co-auteur du morceau, l’acteur canadien a insufflé sa Ken-ergie à toute la salle.

À commencer par sa réalisatrice, Greta Gerwig, mais aussi Emma Stone, son ancienne partenaire de jeu dans La La Land, qui n’a pas hésité à chanter dans son micro alors que les paroles défilaient à l’écran façon karaoké. C’est là, de son propre aveu, qu’elle a cassé la fermeture de sa robe, comme elle l’a révélé au moment de recevoir le prix de la meilleure actrice.

Tous les invités étaient debout, nous aussi sur notre canapé - même à 2h30 du matin. Si Ryan Gosling n’a pas remporté la statuette du meilleur acteur dans un second rôle et a vu Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell gagner celle de la meilleure chanson originale, il aura mis un peu de paillettes – celles de son costume rose, assurément – dans les yeux du public. Il aura aussi fait rire un peu plus tôt dans un mini-sketch avec Emily Blunt, avec qui il jouera dans l'adaptation de L'homme qui tombe à pic en mai, moquant la rivalité entre leurs films Barbie et Oppenheimer. Un plaisir d’offrir sans limites, qui donne vraiment envie de le revoir dans une comédie.