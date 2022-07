Le bonheur retrouvé des bals d'été

"Je suis la plus heureuse. Mon bonheur commence par celui des autres. Et puis c'est intergénérationnel car même les jeunes apprennent à danser dessus. C'est le petit bonheur du samedi soir", nous dévoile Joelle Cecchini, organisatrice du bal musette. Et ce sera la même ambiance tous les samedis soir pendant tout l'été. Le bal sous les étoiles pour tous ceux qui aiment danser.