VIDÉO - Le Carnaval de Nice est de retour en fanfare !

À son passage, les spectateurs sont émerveillés et intrigués. "Qui est derrière, et qui conduit le char ?", se demande un jeune homme. "Il y a un pilote certainement, à moins que ça soit automatique", s'interroge une dame. Jean-Marc Mathé partage avec nous ses secrets. Pour conduire la reine, il faut un permis poids lourd et un bon sens du travail d'équipe, pour piloter presque à l'aveugle : pas possible d'installer des rétroviseurs, ce sont des pisteurs qui le dirigent. "Heureusement que j'ai quatre yeux devant moi, les deux miens ne suffiraient pas", sourit Jean-Marc.