Le chanteur belge Claude Barzotti, interprète du tube "Le Rital", est mort à 69 ans

Il est l'auteur de nombreux slows et chansons des années 1980 comme "Aime Moi", "Madame" ou "Je ne t'écrirai plus". "Je suis rital et je le reste", chantait également Barzotti dans l'un de ses tubes "Le Rital", où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien.