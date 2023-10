"Le Consentement" : des pages à l'écran, un récit choc qui a bouleversé la société française

Pendant près de deux heures, Le Consentement alterne les scènes crues, mais jamais voyeuristes, avec d’autres plus oniriques qui témoignent de l’évolution psychologique de sa jeune héroïne. "Je voulais raconter une vérité insoutenable et permettre, par l’image, de créer un pont encore plus direct entre le public et l’histoire de Vanessa", insiste la cinéaste. "J’avais aussi conscience de la responsabilité d’adapter un récit aussi intime. De se dire enfin qu’un film, c’est du cinéma. Mais que ça peut être aussi une œuvre de prévention."

>> Le Consentement de Vanessa Filho. Avec Jean-Paul Rouve, Kim Higelin, Laetitia Casta. 1h58. En salles mercredi