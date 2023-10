Bouleversante, Kim Higelin joue Vanessa Springora dans "Le Consentement" : "Je n'ai pas eu peur"

Dans Le Consentement, c’est à une réalité hélas irréversible que Kim s’est retrouvée confrontée. Celle d’une toute jeune fille, à la fois timide et rebelle, tombée dans les griffes de l’écrivain et prédateur mondain Gabriel Matzneff, incarné à l’écran par Jean-Paul Rouve. Si son personnage avait 13 ans au moment des faits, Kim Higelin en avait 20 à l’époque du casting, puis 22 lors du tournage, Vanessa Filho refusant d’engager une mineure pour des raisons évidentes.

"C’est un rôle unique, c’est certain. Mais je n’avais pas peur", confie la comédienne à TF1info d’un ton calme et posé. "En revanche, je me suis demandée si j’allais être assez bien, assez juste. Si j’allais être à la hauteur. Un sentiment propre à tous les acteurs, je crois. Et puis la lecture du scénario, très fidèle au livre, m’a donné de la force. Je ne pouvais qu'être qu’admirative du courage de Vanessa Springora. Je ne pouvais qu'être en empathie avec ce qu’elle a vécu."