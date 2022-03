Le dernier hommage des Français à Jean-Pierre Pernaut

Le monde politique a aussi rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut. Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron ou encore Valérie Pécresse se sont mêlés aux amis de JPP. Ses plus proches ont pris la parole au cours de la cérémonie. Selon Christophe Dechavanne, animateur et producteur, elle était très émouvante avec les témoignages d'amis formidables et de la famille. Le cercueil s'est ensuite éloigné. Il ne reste plus que son sourire immense.