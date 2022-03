Jean-Pierre Pernaut : le dernier hommage des Français

Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut s'installait dans leurs salons. Ils sont venus lui dire adieu. L'homme, qui parlait aux Français à 13 heures, était d'abord celui qui leur donnait la parole. Il était leur boussole, et même parfois le thermomètre de leur humeur. "Quand on n'est pas très en forme, il suffisait de passer une heure devant le journal de Jean-Pierre Pernaut", confie un homme.