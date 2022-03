VIDÉO - Le Dernier Piano : la musique pour survivre à l’enfer de la guerre

La musique comme balise d’espoir dans les moments les plus sombres ! Si le film "Le Dernier Piano" se situe pendant la guerre qui a ravagé la Syrie il y a 9 ans, le propos pourrait très bien s’appliquer à ce que vit l’Ukraine actuellement. Réalisé par Jimmy Keyrouz, le long-métrage s’inspire de faits réels en basant son récit sur ce qu’a vécu Akram, un jeune pianiste syrien.

L’histoire : Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’État Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté.