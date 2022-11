Le fabuleux destin des "Sisters"

Des petites filles complètement absorbées, des parents contraints de patienter jusqu’à deux heures. Voici à quoi ressemble une banale journée dédicace pour William Maury, dessinateur de la BD "Les Sisters". Marine et Wendy, ce sont ses héroïnes. Deux sœurs complices, mais qui ont du mal à s’entendre. C’est la clé du succès. L'œuvre, c’est sept millions d’exemplaires vendus. La série la plus prêtée en bibliothèque et surtout un produit local, ici en Aveyron.