"Avatar 2" : la nouvelle bande-annonce est arrivée… et vous n’êtes pas prêts

Sorti en 2009, Avatar est devenu le plus grand succès de l’histoire du cinéma, avec 2,9 milliards de dollars de recettes. Producteur, réalisateur et scénariste, James Cameron s’est depuis lancé dans un défi jamais vu puisqu’il a mis en chantier non pas une mais quatre suites simultanément. Maniaque du détail, le génie canadien n’aurait pas encore rendu la copie du deuxième volet au moment où nous écrivons ces lignes.