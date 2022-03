Le hip-hop ou l'école de la vie

Resté longtemps marginal, le hip-hop a aujourd'hui gagné ses lettres de noblesse. Et certains danseurs sont des stars mondiales, comme les Français Larry et Laurent Bourgeois alias Les Twins. Ces jumeaux, originaires de Sarcelles, se sont fait repérer par Beyoncé. Ils sont désormais liés par un contrat à vie avec la diva et gagnent des millions de dollars.