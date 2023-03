Le jour où… Marguerite Yourcenar est devenue la première femme à entrer à l’Académie française

À l'époque, la reconnaissance littéraire de Marguerite Yourcenar, née Marguerite de Crayencour en Belgique, est néanmoins largement établie, et ce, de manière internationale. L'autrice a déjà écrit, en 1951, les Mémoires d'Hadrien, qui connait un succès mondial. L'œuvre au noir, en 1968, ne fait que confirmer la renommée de celle qui est également poétesse, essayiste, critique littéraire et traductrice. En 1970, elle est par ailleurs élue à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Sa candidature n'est pourtant pas évidente chez les Immortels. Lorsqu'elle est proposée par Jean d'Ormesson en 1980, elle provoque des résistances, pour la simple raison que l'autrice est une femme. "Beaucoup ont été très réservés. Et un petit nombre a été franchement hostile, avec, quelquefois, violence", racontait Jean d'Ormesson dans un documentaire, diffusé en 2007, retraçant les coulisses de l'élection de l'écrivaine à l'Académie. Après plusieurs débats, Marguerite Yourcenar est finalement élue avec 20 voix contre 12 pour Jean Dorst.