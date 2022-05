VIDÉO - Le mannequin star Emily Ratajkowski enfin de retour sur les marches

On ne l’avait pas vu sur les marches depuis cinq ans. Le mannequin anglais Emily Ratajkowski, 31 ans, a fait une apparition sublime lundi soir sur le tapis rouge du film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur, vêtue d’une longue robe noire transparente. Plus sobre et infiniment plus glamour que bien des starlettes qui ont foulé le tapis rouge depuis le début du 75e Festival de Cannes, non ?

Révélée par le clip sulfureux de la chanson "Blurred Lines" du chanteur Robin Thicke, qu'elle a accusé depuis d'agression sexuelle, Emily Ratajkowski est devenue en quelques années l’une des mannequins les plus populaires de la planète, suivie par 29,2 millions d’abonnés sur Instagram où elle partage son intimité au quotidien.