Le Marsupilami souffle ses 70 bougies

Le Marsupilami est un animal imaginaire plein d'énergie né en 1952. Il vit dans une jungle en Palombie et mange des fruits, des poissons et des petites noix. Sa queue mesure huit mètres de long. Ce héros des forêts vierges est belge, comme son créateur André Franquin. Ce dernier l'a d'abord dessiné dans la série Spirou et Fantasio. Mort en 1997, Franquin était un génie de la bande dessinée. Il a aussi créé Gaston Lagaffe. Rire était son maître-mot.