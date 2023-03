VIDÉO - Le mime Marceau aurait eu 100 ans : et vous, que mimez-vous ?

L'artiste strasbourgeois a porté le mime à son plus haut niveau, en créant notamment le célèbre personnage de Bip. Son empreinte perdure aujourd'hui et pas seulement dans le monde du spectacle. Dans un bar à jeux du centre-ville, le mime n'est pas la discipline la plus en vogue. C'est pourtant la garantie d'une bonne ambiance. Comme pour ces jeunes, venus exercer leur talent en tentant de faire découvrir des mots à leur assemblée, provoquant parfois l'hilarité générale. "Ben, c'est plus facile que ce qu'on croît finalement. On arrive toujours à trouver des combines pour faire deviner le mot", explique l'un d'eux. "Ça change des gros jeux de plateau où on passe une heure à réfléchir. C'est plus pour rigoler", renchérit sa voisine.

Le jeu est une chose, mais dans la vie aussi, nous joignons de temps en temps le geste à la parole. Comme cette maman qui indique qu'avec son bébé de neuf mois, "mimer c'est tout le temps". "Je mime tout : lorsqu'il faut manger, boire, dormir... Plein de choses", confie cette Strasbourgeoise. Une chose est sûre en tout cas, que ce soit pour exprimer la colère, la rage ou l'étonnement, nous ne les interprétons pas tous de la même façon. "C'est très compliqué d'exprimer par les gestes. On ne se rend pas compte que c'est si compliqué au final", souligne une jeune fille.