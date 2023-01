La BD sort de sa bulle : comment les vignettes ont gagné leurs lettres de noblesse

La recherche et l'enseignement sont les deux missions auxquelles se consacre le Collège de France depuis 500 ans. Elles ont été instituées par François Ier. Et pour la première fois, on y parle de bulles et d'onomatopées. Benoît Peeters, scénariste et historien de la bande dessinée, y a tenu huit séances de cours de deux heures. Il est venu expliquer comment les coups de crayons sont précédés d'un énorme travail de recherche et d'écriture.