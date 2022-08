Le mythe Marilyn toujours présent

Une silhouette, un blond platine, des yeux rieurs ... font d'elle une icône. Elle fait chavirer les hommes et forcent l'admiration des femmes. Cette scène d'anthologie au-dessus d'une bouche de métro propulse Marilyn Monroe au rang de "sex-symbole". Et cinq ans plus tard, le film "Certains l'aiment chaud" triomphe. Aujourd'hui, elle est encore imitée dans les spectacles. Une comédienne en répétition aime souligner l'humour de la star en toute circonstance.