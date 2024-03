Le Portrait : Vahina Giocante, mon père incestueux

EXCLUSIF – Dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara, Vahina Giocante raconte son père incestueux et une très mauvaise rencontre dans le monde du cinéma. L'actrice publie le livre "À corps ouvert" (Éd. Robert Laffont), qui paraîtra le 28 mars.

Vous l'avez sans doute vue au cinéma dans "99 francs", "Bellamy", ou "Secret défense". Vahina Giocante a joué aux côtés de Jean Dujardin, Jean Reno et Vincent Cassel. Pour la première fois à la télévision, elle évoque ce soir un drame intime qui aurait pu la briser, l'inceste dont elle était victime entre ses cinq ans et ses dix ans.

Ses premiers souvenirs : "Je suis très jeune, probablement quatre ou cinq ans, au moment d'un bain (et son père aussi). Il y a cette notion de curiosité, de découverte, des caresses... des caresses...", se rappelle-t-elle. Les faits se seraient déroulés en l'absence de sa mère. "Mes parents se sont séparés quand j'avais un an et demi, et donc j'étais en vacances chez lui. L'espace était très libre", explique-t-elle.

Lumineuse, Vahina Giocante s'est relevée de cette épreuve, malgré des échos du traumatisme, des confrontations dans sa vie d'actrice avec la perversité de certains hommes. L'un d'entre eux est nommément dénoncé.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.