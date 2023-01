VIDÉO - Le prince Harry sur TF1 : "Ma famille a donné des informations à la presse pendant une décennie"

Sans citer de nom, le prince Harry affirme que des membres de la famille royale ont délibérément fait fuiter des fausses informations ou des rumeurs à propos de sa femme et lui. "Ces six dernières années, il y a eu un tel niveau de désinformation et de fuite de la part d’autres membres de la famille que pour moi, c’est comme s’ils avaient eux-mêmes publié d’innombrables livres. En tout cas, des millions de mots ont été écrits pour attaquer mon épouse et moi-même, à tel point que j’ai dû quitter mon pays. Mais ça s’est transformé en disant ‘il est parti pour faire de l’argent’."