Le prince Louis, 5 ans, sera-t-il la star du couronnement de son grand-père Charles III ?

Figurent aussi autour de la nonagénaire huit de ses arrières-petits-enfants. Les trois enfants de Kate et William, George, Charlotte et Louis, les deux filles de Peter Phillips, Savannah et Isla, ainsi que les trois enfants de Zara Tindall, Mia, Lena et Lucas. Dans les commentaires, un internaute note le talent certain de la princesse de Galles pour "réussir à ce qu’autant d’enfants regardent la caméra en même temps sans faire de grimaces". Un clin d’œil sans doute à la série de photos qui a fait le tour du monde en juin dernier.