VIDÉO - Le roi Charles III : les temps forts de la cérémonie de proclamation

Une fois la déclaration le proclamant lue, le Conseil a prononcé en chœur "God Save the King", puis s'est déplacé dans la salle du trône du palais pour que le roi prête serment. "Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion (...) Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a-t-il déclaré.