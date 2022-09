Le roi Charles III déclare tout son amour à Camilla et à ses deux fils, William et Harry

C'est un premier discours très personnel. Dans un message diffusé ce vendredi à la télévision, le roi Charles III a rendu un vibrant hommage à sa mère, décédée à l'age de 96 ans ce jeudi 8 septembre. "Tout au long de sa vie, Sa Majesté, ma mère bien-aimée, a été une inspiration, un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons une dette immense, comme toute famille la doit à sa mère. Elle a tenu la promesse que le destin lui offrait", a commencé le nouveau souverain ému.

"Où que vous viviez, je m'engage à vous servir avec loyauté, respect et amour. Ma vie va changer à l'heure où j'assume de nombreuses responsabilités", a admis le roi qui a en a profité pour faire une belle déclaration d'amour à sa femme, Camilla. "Et je sais compter sur l'amour de ma chère épouse Camilla. Elle devient la reine consort et je sais qu'elle sera à la hauteur des exigences de son nouveau rôle". Une façon de réhabiliter celle que les Anglais ont longtemps considérée comme une briseuse de ménage pour avoir été la maîtresse de Charles lorsqu’il était marié avec la princesse Diana.