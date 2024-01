"Le Salaire de la peur" : première bande-annonce sous tension pour le remake avec Franck Gastambide

Après le succès de la série "Braqueurs", le réalisateur Julien Leclercq poursuit sa collaboration avec Netflix pour un film d’action très attendu. Il réunit un casting 5 étoiles pour donner un second souffle à l’œuvre culte portée par Yves Montand et Charles Vanel. Le départ de ce voyage chaotique est programmé pour mars sur la plateforme américaine.

"Camions, nitro, stress". Trois mots que Julien Leclercq souhaite que le spectateur ait en tête avant de rejoindre ses héros dans leur course contre la montre. Après la série Braqueurs avec Sami Bouajila, le réalisateur et scénariste français s’allie à nouveau au géant du streaming Netflix pour une nouvelle version du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot sorti en 1953.

Une œuvre culte interprétée par Yves Montand et Charles Vanel, à qui succède la fine fleur du cinéma d’action à la française, d’Alban Lenoir à Franck Gastambide. "Réunir ces talents autour du reboot d’un tel film, pour une diffusion mondiale avec Netflix m’oblige à y mettre tout mon cœur et toutes mes tripes. L’ambition est immense", assurait le cinéaste lors de l’annonce de ce projet très attendu.

Une vision 2.0 pour une nouvelle génération de spectateurs : un film d’action musclé, explosif et sous tension, à l’américaine ! Julien Leclercq à "Première"

Les premières images du Salaire de la peur, dévoilées cette semaine par Netflix, s’ouvrent sur l’embrasement d’un puits de pétrole en plein désert près d’un camp de réfugiés. "Dépêchant des experts sur place, la compagnie qui exploite le site comprend qu’elle n’a qu’une seule solution pour éviter la catastrophe : provoquer, d’ici 24 heures, une explosion du puits de pétrole à l’aide de nitroglycérine. Contre une grosse somme d’argent, une équipe de choc est alors envoyée à 800 km de là pour convoyer 200 kg d’explosifs à bord de deux camions", indique le synopsis.

Interrogé par Première sur le tournage dans le désert de Ouarzazate, au Maroc, Julien Leclercq parle de "clin d'oeil" plutôt que de "remake". "L’original est une référence absolue en termes de suspense. La mise en scène est superbe, mais le film a aussi ses longueurs et une mentalité un peu datée. Nous voulions proposer une vision 2.0 pour une nouvelle génération de spectateurs : un film d’action musclé, explosif et sous tension, à l’américaine !", détaille-t-il. À bord de ces camions ? Alban Lenoir et Franck Gastambide donc, mais aussi Anna Girardot et Sofiane Zermani. Leur mission quasi impossible, entre champs de mines et rebelles armés, démarre le 29 mars sur Netflix.