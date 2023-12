VIDÉO - "Le spectacle est incroyable" : les images des répétitions de Miss France 2024

L'élection de Miss France a lieu ce samedi soir au Zénith de Dijon, en direct sur TF1. À quoi va ressembler le spectacle ? TF1 vous en donne un avant-goût depuis les coulisses des répétitions.

Une entrée sur scène digne de stars du rock. Perchées à dix mètres du sol sur une plateforme qui descend lentement, les candidates doivent garder le sourire, comme si de rien n'était. "Quand on est là-haut, il fait une chaleur... Je pense que le jour J ça va vraiment être impressionnant, ça va nous prendre aux tripes", confie Clémence Ménard, miss Pays de la Loire, commentant ces images des répétitions de l'élection de Miss France. "Ça fait vraiment des étoiles plein les yeux. On est tout impressionnées. Le spectacle qu'on a préparé est incroyable", assure de son côté Maxime Teissier, Miss Languedoc.

Pour préparer le grand show qui se tient ce samedi soir au Zénith de Dijon, en direct sur TF1, les candidates au concours s'entraînent huit heures par jour depuis deux semaines, et aujourd'hui, elles découvrent la scène pour la première fois. Pour Miss Île-de-France, Elena Faliez, "le plus difficile", ce sont "les marches" qu'il faut regarder le plus discrètement possible pour ne pas tomber.

Aucune n'étant professionnelle de la danse ou du spectacle, il leur a fallu tout apprendre. "Je suis pharmacienne, donc c'était un peu le baptême du feu de devoir libérer le côté salsa qui sommeille en moi, mais on verra, je pense qu'il y a du mieux", positive Adeline Vetter, miss Alsace. Et tant pis pour le look : en répétition, certaines ont mis des chaussettes dans les escarpins. "On a quand même un show de 4 heures à faire, donc on essaie de préserver les pieds", explique Miss Guyane Audrey Ho-Wen-Tsaï. Plus les heures passent, plus le stress monte. "J'ai manqué de tomber à un moment, mais tout va bien, ça va le faire", positive Miss Normandie, Wissem Morel.

Le jury est 100% féminin cette année. Au jeu des pronostics, personne n'ose se prononcer, même les plus expérimentés. "Je vais vous faire une petite confidence, glisse Jean-Pierre Foucault, une nouvelle fois animateur de la cérémonie : ça fait 29 ans que je me trompe. Jamais moi et mon équipe n'avons donné la gagnante". Ce vendredi après-midi, les candidates essayeront les costumes. Au total, elles en porteront 200 au cours de la soirée.