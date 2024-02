VIDÉO - Le succès fou de la magie en France

La magie est tendance en France et devient accessible à tous. Des amateurs se pressent dans des cours pour apprendre cet art. De nombreux spectacles attirent aussi du monde.

De plus en plus de Français prennent des cours de magie ou suivent des stages. Une discipline qui compte aussi des diplômés : la France est le seul pays au monde à délivrer un diplôme de magie reconnu par l'État. Il n'y a qu'une seule école qui se situe à Paris. Pour en avoir plein les yeux, un grand spectacle "The Illusionists" se tiendra à Paris jusqu'à début mars. Des centaines d'autres spectacles ont aussi lieu toutes les semaines dans différentes villes. Par exemple, le magicien Larsene est en tournée dans toute la France.

Ne ratez rien de l'actualité culture, média et divertissement avec Karima Charni dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.