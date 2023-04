Légendes vivantes : les succès des concerts de sosies

Le palais Nikaïa de Nice affiche complet. Plus de 6 000 personnes ont payé entre 45 et 65 euros pour venir voir Gary Mullen, un Écossais de 50 ans, ancien vendeur d'ordinateur et la star d'une tournée hommage au groupe Queen. À première vue, la ressemblance avec Freddie Mercury n'est pas évidente. Quelques 20 minutes plus tard, Gary est devenu Freddie. Si la ressemblance n'est pas parfaite, Gary Mullen va bluffer tout le monde avec sa performance vocale. Pour lui, jamais de playback. Pendant deux heures, Gary enchaîne les tubes du groupe aux 300 millions d'albums vendus.